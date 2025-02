Game-experience.it - The Witcher 4: l’aspetto di Ciri è stato modificato dopo le polemiche del woke? Risponde CD Projekt

Negli ultimi giorni, CDRED è finita al centro di un acceso dibattito onlinela pubblicazione di un video dietro le quinte del Reveal Trailer di The4, in cui sono apparsi nuovi render di. Alcuni fan hanno infatti suggerito che il design della protagonista fosse, forse in risposta a critiche o richieste legate a temi di inclusività. Tuttavia, il Game Director Sebastian Kalemba ha rapidamente chiarito la questione.Kalemba ha infatti dichiarato sul suo profilo ufficiale X che il modello dimostrato nel dietro le quinte è esattamente lo stesso visto nel trailer di annuncio. Le apparenti differenze sono semplicemente il risultato del materiale grezzo, privo di animazioni facciali, illuminazione e lenti virtuali della telecamera. Questo è un normale passaggio nel processo di sviluppo, in cui le scene vengono catturate prima dell’applicazione di rifiniture cinematiche.