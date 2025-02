Game-experience.it - The Witcher 4, il Gwent sarà presente nel gioco? CD Projekt RED ha dei piani per il minigioco

Ilè stato uno degli elementi più apprezzati di The3: Wild Hunt, tanto da ottenere un videostand-alone tutto suo. Ora, con l’arrivo di The4, molti fan si chiedono se il celebredi carte farà il suo ritorno. Una risposta in merito è arrivata da Leszek Krupi?ski di CDRED, che ha accennato ain corso per ilall’interno del nuovo capitolo della saga.Addentrandoci nello specifico della faccenda, su X (ex Twitter) un fan ha chiesto direttamente a Krupi?ski se ilnel quarto capitolo di The, affermando che acquisterebbe ilsolo per quello. E la risposta dello sviluppatore è stata chiara ma aperta a diverse interpretazioni:“Abbiamo deiper ilin The4”.Questa dichiarazione lascia di conseguenza intendere che il minipotrebbe esserein qualche forma anche nel nuovo ed attesissimodella serie con protagonista Geralt di Rivia e Ciri, ma senza fornire dettagli precisi.