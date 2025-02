Panorama.it - The Watch: «Portiamo la magia dei Genesis alla Gen Z»

Dopo il successo in tutta Europa e Gran Bretagna, lo spettacolo Theplayspremieres Foxtrot & Selling England by the Pound: AExperience sta attraversando in questi giorni l’Italia, portando dal vivo, a due generazioni di fan, ladi due degli album più memorabili della band inglese, quando era capitanata dal genio visionario di Peter Gabriel. Il tour dei The, prodotto da Concerto Music in collaborazione con Puzzle Concerti e Zodiak Srl, farà tappa il primo marzo al Teatro Auditorium S.Chiara di Trento, il 9 marzo al Teatro Fraschini di Pavia e il 23 maggio al Vox Club di Nonantola, ma in autunno è già previsto un tour interamente dedicato al capolavoro The Lamb Lies Down On Broadway, che ha da poco compiuto 50 anni (trovate tutte le date aggiornate su www.