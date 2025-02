Europa.today.it - The Voice Senior: Francesco fa impazzire tutti, Antonella Clerici: "I cuochi sono sempre i migliori!" Gigi D'Alessio mostra le foto d'infanzia

Leggi su Europa.today.it

Continuano le blind auditions della seconda puntata di The2025. A salire sul palco è Gianni Petrillo, 65enne di Peschiera Borromeo, ex pompiere che usa la passione per la musica anche per staccarsi dai momenti e dai ricordi più duri e drammatici del suo lavoro. Gianni non ha paura.