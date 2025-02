Superguidatv.it - The Substance arriva su Paramount+: ecco quando, trama e cast

Leggi su Superguidatv.it

The, il body horror di Coralie Fargeat con Demi Moore e Margaret Qualley,prossimamente su. Vincitore del premio per la miglior sceneggiatura all’ultimo Festival di Cannes, il film è valso a Demi Moore un Golden Globe come migliore attrice protagonista. È inoltre candidato agli Oscar 2025 in cinque categorie: miglior film, miglior regia, migliore attrice protagonista, migliore sceneggiatura e miglior trucco. Scopriamo ulteriori dettagli su questo film.Thesu: data,Dopo il grande successo in sala, Theè pronto a sbarcare sul piccolo schermo. Subito dopo la cerimonia degli Oscar, che si terrà nella notte tra il 2 e il 3 marzo, il film sarà disponibile sudal 4 marzo. Lasegue Elisabeth, un’attrice di cinquant’anni che, proprio nel giorno del suo compleanno, viene licenziata dal programma di fitness che conduce.