The Sims 4: il ritorno del ladro storico con il nuovo aggiornamento

Ildi The4 riporta sulla scena un’icona amata (e temuta) dai fan di lunga data: il. Disponibile da oggi su EA app, Epic Games Store e Steam, nonché su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS e Xbox One, l’introduce Robin Banks, la nuova incarnazione del personaggio che ha lasciato il segno in The, The2 e The3.Dopo anni di tranquillità, idovranno ora stare all’erta: le inconfondibili musiche di allarme, le mosse furtive e i colpi ben pianificati torneranno a scuotere la quotidianità delle loro case. Sarà il momento di nascondere gli oggetti di valore e installare sistemi di sicurezza per contrastare le nuove intrusioni.L’è ora disponibile gratuitamente per tutti i giocatori.