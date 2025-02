Screenworld.it - The Office: un membro del cast originale torna nello spin off (non è chi vi aspettate)

Oscar Nuñez, noto per il suo ruolo di Oscar Martinez in The, è pronto are a vestire i panni dell’iconico contabile nella nuova serie-off prodotta da Peacock, grazie alle fonti di Variety che riportano per prime lo scoop. Il progetto, sviluppato dal creatore dell’Greg Daniels insieme a Michael Koman (Nathan for You), manterrà il formato mockumentary e sarà ambientato in una redazione giornalistica in difficoltà del Midwest. La serie seguirà le vicende di un editore che cerca di rilanciare la testata con l’aiuto di giornalisti volontari.Nuñez è finora l’unico attore confermato proveniente daldi The. Sebbene il suo personaggio non sia al centro della narrazione, è stato incluso sin dalla prima stesura dello script, segno della volontà dei creatori di mantenere un forte legame con la serie madre.