The Boys S5 | Jared Padalecki e Misha Collins nel cast

Con un annuncio a sorpresa avvenuto sui social, ildell’ultima stagione di Theriunirà le stelle della serie iconica “Supernatural“.Due giorni fa, infatti, Jensen Ackles (Soldatino nello show Prime Video) ha orchestrato via Instagram un piccolo teatrino con gli ex-colleghi sul set della serie tv Supernatural “” e “” svelando allo stesso tempo che i due attori faranno parte della quinta ed ultima stagione di The. Ovviamente Amazon MGM Studios si è tenuto alcun dettaglio riguardo i ruoli assegnati ai due attori.Come oramai noto, la quinta stagione chiuderà per sempre (?!) le avventure legate all’infinita guerra tra i “The” di Butcher ed i Supes capitanati da Patriota; a tal proposito, l’ultimo episodio della quarta stagione è terminato con Butcher in fuga con il virus capace di uccidere tutti i Supes, e Patriota che ha messo a capo del governo degli Stati Uniti d’America un uomo al suo comando.