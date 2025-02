The Beekeeper 2 | Jason Statham confermato come protagonista

Leggi su Cinefilos.it

The2:Continua il fermento per The2, con la conferma chetornerà a vestire i panni del. La produzione del film della Miramax inizierà in autunno e il regista di Io sono nessuno 2, Timo Tjahjanto, prenderà le redini da David Ayer, che ha diretto il primo bizzarro thriller cospirativo (qui la recensione), che ha debuttato lo scorso gennaio e ha incassato 152 milioni di dollari in tutto il mondo.aveva ventilato la possibilità di un sequel in un’intervista rilasciata prima dell’uscita del primo film, dicendo a Variety: “L’intero film si intensifica in termini di azione. E va incontro a un incredibile, grande crescendo. L’intero mondo del film ha una mitologia del mondo dell’apicoltura. Se avessimo la fortuna di fare un sequel, avremmo un intero mondo in cui immergerci”.