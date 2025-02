Ilfattoquotidiano.it - The art of James Cameron, i sorprendenti bozzetti preparatori del regista in mostra alla Mole di Torino

Chiamatemi Jim. 70 anni, nove film dain cinquant’anni di carriera, e tre di questi (Titanic, Avatar, Avatar The way of water) tra i primi cinque che hanno più incassato nel mondo, ma soprattutto una miriade infinita e minuziosa di, disegni e fumettibase di ogni singola inquadratura delle proprie creazioni. The art ofè lache raccoglie i risultati del concept design più scrupoloso, personale e redditizio che il cinema ha offerto nella sua storia.Da queste ore nella lunga scala a spirale che sale in vettaAntonelliana del Museo del cinema di, sono visitabili le origini di un successo planetario cesellate su carta e firmate. Un azzurrino avatariano aleggia nel sempre buio museo sabaudo. Una venatura proveniente da altri pianeti e creature, proprio come sefosse un uomo venuto con le sue idiosincrasiee preproduttive da uno spazio antico e artigianale, anche quando digitale e ossessione per il 3D hanno trascinato i suoi film al successo.