Lapresse.it - Thailandia, deportati in Cina 40 uomini uiguri

Il vice primo ministro dellaha dichiarato che un gruppo di almeno 40detenuti da oltre un decennio è tornato in. Le autorità thailandesi hanno rilasciato un video e fotografie per sostenere la loro affermazione che glisono stati trattati bene e non avrebbero dovuto affrontare alcuna punizione. “Laha presentato una richiesta diplomatica ufficiale. Il governo cinese ha insistito con noi dicendo che li voleva indietro e che queste persone non avevano commesso reati gravi e che si sarebbero presi cura di loro”, ha spiegato il vicepremier thailandese Phumtham Wechayachai. La notizia della deportazione ha scatenato proteste nella comunità internazionale. L’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Türk l’ha definita “una chiara violazione delle leggi e degli standard internazionali sui diritti umani”.