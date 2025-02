Davidemaggio.it - TG1 sotto accusa di Cdr e Usigrai: “Sullo sciopero dei magistrati solo notizie parziali. Così non è servizio pubblico”

Leggi su Davidemaggio.it

Il TG1 di Gian Marco Chiocci nel mirino dello stesso Cdr del telegiornale Rai (Comitato di redazione) e di, cheno il primo notiziario d’Italia di aver diffuso nella giornata di ieri soltantoin merito alla protesta deicontro il Governo Meloni, che si è consumata in uno.Lenon sono la cifra del TG1, omettere la percentuale di adesione allodei– diffusa dalle procure di tutta Italia – non è. Nella giornata dellonon trasmettere alcuna immagine dei presidi da Milano a Napoli, non riportare le modalità in cui questi si sono svolti, addirittura nell’edizione più vista, quella di ieri delle 20, non ècome non riteniamo sia pluralismo metterestesso piano opinioni diverse nel giorno in cui una parte – circa l’80 per cento – ha espresso una posizione, depotenziando la portata di un evento e non fornendo una informazione completa ai cittadiniè quanto si legge nella nota ufficiale firmata in maniera congiunta dal Cdr del TG1 e da