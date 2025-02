Quotidiano.net - Testa bassa e velo, Nazia in aula: "Sono una madre innocente"

Leggi su Quotidiano.net

BolognaEntra nel cortile a, il volto coperto con la mascherina chirurgica, addosso la tunica tradizionale, scura con motivi floreali: sulla scalinata affretta il passo, non guarda nemmeno davanti a sé, lasciandosi guidare dalle guardie. Per la prima voltaShaheen,di Saman Abbas, la 18enne di origine pakistana uccisa a Novellara (Reggio Emilia) nel 2021 e sepolta in un casolare vicino casa, compare in tribunale per l’apertura del processo d’Appello a Bologna, dopo la lunga latitanza durata fino all’agosto scorso. E, per la prima volta, rivede il marito Shabbar Abbas. Entrambistati condannati all’ergastolo per l’omicidio della figlia. Non un gesto o una parola verso il marito, neppure quando lui entra in, pochi minuti dopo di lei, con il capo coperto dal cappuccio di un giaccone verde.