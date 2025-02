Dilei.it - Test: Qual è il tuo stile di primavera?

Aprire l’armadio zeppo di indumenti e pensare “non ho niente da mettermi”? Fatto! Accade sempre quando arriva il cambio di stagione. La ragione ci suggerisce di accontentarci di quello che abbiamo, ma l’istinto si rifiuta di indossare ancora quella t-shirt e quei pantaloni: sono fuori moda, sanno di vecchio, sono superatissimi. Ci vuolecosa di nuovo, di attuale, ma che sia perfetto per la nostra personalità e il mood del momento.Te stessa in primo pianoMettere a fuoco il proprioè una mission che parte da una semplice premessa: i tuoi outfit devono parlare di te, esaltare le tue caratteristiche, farti sentire non solo carina ma anche a tuo agio. Quindi,siasi capo che ti sembri stonato con te, forzato sul tuo modo di essere, scomodo o esagerato, non va bene. Il look giusto per te è quello che che ti appare perfetto al primo sguardo.