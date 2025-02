Sportnews.eu - Test F1, Hamilton fa sognare i tifosi: “La SF-25 mi sta piacendo molto”

Approdati in Bahrein per i primi, Lewissfreccia davanti aia bordo della Ferrari: grande soddisfazione per la SF25.Mondiale di Formula 1 quasi al via, con il primo Gran Premio in Australia. Nel frattempo, perare le vetture, le scuderie si sono trasferite in Bahrein, in Medio Oriente, approfittando delle temperature ancora sopportabili. Le auto si stanno comportando bene, tutti i team si ritengono soddisfatti, almeno per le primissime prove. Red Bull, ad esempio, sembra aver superato i numerosi problemi che l’hanno afflitta nel 2024.Lewisalle prime prove su Ferrari (Sportnews.eu)Se Red Bull, alla fine, ha dovuto cedere il passo a McLaren e Ferrari, quest’ultima sta segnalando un’evoluzione davvero interessante. Le nuove SF25 sembrano efficienti. Dopo tre giornate di prove sul circuito di Sakhir, è lo stesso Lewis, nuovo ingaggio della scuderia, a esprimere la sua soddisfazione.