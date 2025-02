.com - Terza Categoria / La presentazione della 20^ giornata dei gironi C ed E

Leggi su .com

L’Apiro in casaValle Del Giano, Real Sassoferrato e Poggio San Marcello cercano riscatto, Maiolati Pianello ospite a Jesi e l’Albacina ad Osimo, il Largo Europa cerca conferme al Mosconi e Polverigi-Cameratese e Spes-Serra Volante può rilanciare le squadre coinvolte; nel girone E l’AC Appignano difende il terzo posto in casaCorridonienseVALLESINA, 27 febbraio 2025 – Stiamo entrando nel momento più importante per il campionato di. In questo fine settimana si svolgerà infatti la ventesima, simbolo del fatto che ci siamo ormai inoltrati nel pieno del girone di ritorno, un periodo in cui le squadre non possono più sbagliare e cercheranno di far punti per inseguire i loro obiettivi stagionali.Prosegue la marcia in testa dell’Urbanitas Apiro, che dopo l’importante vittoria nella sfida scudetto con il Real Sassoferrato è chiamata a proseguire nella difficile trasferta del Tito Villò, casaValle Del Giano, che dopo il turno di riposo insegue la zona playoff.