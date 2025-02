Anteprima24.it - Terrore in un’azienda vinicola: pistola in faccia alla titolare, ladri in fuga su un’Audi bianca con soldi e gioielli

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiMomenti di paura nella serata di ieri, giovedì 27 febbraio, a Torrecuso, in provincia di Benevento, dove una rapina a mano armata ha scosso la comunità.Erano circa le 19:30 quando quattro malviventi, con il volto coperto e armati di, hanno fatto irruzione in, prendendo di mira una donna che stava rientrando a casa. La vittima, è stata sorpresa nei pressi della propria abitazione mentre rincasava dopo aver incassato del denaro per conto dell’aziendadi famiglia.I rapinatori, che probabilmente la stavano pedinando da tempo, l’hanno minacciata con le armi e l’hanno costretta a consegnare l’incasso di circa 3.500 euro in contanti e alcuni monili in oro custoditi nella sua abitazione. Non paghi del bottino, i malviventi hanno poi prelevato altri 300 euro in contanti dcassa dell’azienda prima di darsi