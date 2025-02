Sport.quotidiano.net - Terranuova Traiana. Arriva il Ghiviborgo

Arezzo, 28 febbraio 2024 – Adesso le gare iniziano davvero a pesare e domenica il, che ospiterà al Matteini il, non può più fallire. L'obiettivo dichiarato, come ha confermato il direttore generale Simone Finocchi, è quello di evitare, a tutti i costi, la retrocessione diretta. Salvarsi senza playout è realisticamente complicatissimo e quindi la truppa di Marco Becattini dovrà cercare in queste ultime partite di campionato dire agli spareggi salvezza da una migliore posizione di classifica. Il match contro la formazione lucchese è molto insidioso perché ilè avversario decisamente tosto. Ma in casa i biancorossi hanno sempre disputato, a parte qualche caso isolato, buone partite e quindi il fattore campo potrebbe incidere. Domenica, a corollario dell'incontro, ci sarà anche la sfilata del settore giovanile, con tutte le squadre che saranno presenti al Matteini con la tuta d'ordinanza.