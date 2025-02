Sport.quotidiano.net - Ternana. "Questa vittoria è stata importante»

Laottenuta ad Ascoli ha prepotentemente rilanciato la corsa dellaverso ladel campionato. A commentare il momento che stanno vivendo gli umbri è stato il terzino sinistro Mario Tito. "Era una partita difficile da affrontare perché l’Ascoli veniva da unache ha dato tanto valore e autostima: vincere a Pescara non era facile, perché non ci abbiamo vinto noi, né la Torres, né l’Entella – commenta il difensore -. Noi ci dovevamo rifare dopo Campobasso, siamo stati male tutta la settimana ma questo ci ha fatto ricompattare. Siamo stati bravi a impattare la partita così e abbiamo sfruttato le occasioni che abbiamo avuto. Per noi stare lì, consapevoli del fatto che bisogna per forza vincere, non è facile. Però non è facile né per noi né per L’Entella. Abbiamo buttato a mare qualche occasione.