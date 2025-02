Feedpress.me - Tentato omicidio a Siracusa, 57enne in carcere: movente personale

Leggi su Feedpress.me

I carabinieri del Comando provinciale dihanno arrestato un uomo per ilcommesso nel pomeriggio di ieri in via Luigi Cassia, quartiere Mazzarona . L’uomo, uncon precedenti per reati contro la persona, ieri sera, dopo essere stato interrogato dal pubblico ministero, è stato condotto nelCavadonna. Alune ore prima, alle 16, i militari del Reparto Operativo.