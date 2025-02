Anteprima24.it - Tentano di truffare anziani: i consigli dei Carabinieri e colpi falliti

Tempo di lettura: 2 minutiTruffatori in azione nella giornata di ieri – nei comuni di Solofra, Aiello del Sabato, Sorbo Serpico e Salza Irpina – ma iai danni di 4 anziane, falliscono grazie anche aideie della Prefettura di Avellino, diffusi dai media.Analogo il modus operandi: il malvivente contatta telefonicamente le vittime prescelte (di età compresa tra 70 e 90 anni) e, presentandosi come appartenente di una fantomatica ditta, chiede somme di denaro dietro la consegna di un pacco che l’anziana dovrebbe far recapitare al proprio nipote.Anche questa volta le vittime, che avevano bene in mente iche da tempo le Istituzioni divulgano per prevenire le truffe agli, si sono avvedute in tempo del tentativo di raggiro e non hanno esitato ad allertare il “112”.