Lecceprima.it - Tentano di entrare di notte nel Lidl, ma scatta l’allarme e vengono presi dai carabinieri

Leggi su Lecceprima.it

NARDò – Stavano cercando didi soppiatto, nel cuore della, nel supermercatodi Nardo, in via Magna Grecia, ma quandoto, sul posto sono piombati idel Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Gallipoli che li hanno “pizzicati” in flagranza.