Ilrestodelcarlino.it - Tenta la truffa del finto carabiniere, ma una 97enne non ci casca e lo fa arrestare

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 28 febbraio 2025 – Si fingedi farsi consegnare 14mila euro, ma lanon cie, insieme alla vicina di casa, lo fa. La Polizia di Stato di Bologna ha arrestato un cittadino romeno di 24 anni pertaaggravata a persona anziana con il metodo del. L’ennesimadi questo tipo, per fortuna sventata. I fatti. Mercoledì mattina, attorno alle13.30, una anziana del ‘37 residente in via Tanari ha chiamato il numero di emergenza: ha riferito untivo ditelefonica posto ai danni della vicina di casa, una anziana di 97 anni che aveva ricevuto una telefonata da un sedicente appartenente all’Arma dei Carabinieri della caserma di via dei Bersaglieri a Bologna. L’uomo la informava che suo figlio aveva causato un sinistro stradale e avrebbe dovuto pagare immediatamente una somma pari a euro 14.