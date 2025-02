Laverita.info - Tensioni fra energivori e produttori: a rischio la partita sull’idroelettrico

Fronti opposti dentro Confindustria fra chi vende e chi compra elettricità. Sullo sfondo, la trattativa in corso fra Italia ed Europa sulle concessioni: chi tira per la giacchetta il governo può far fallire un tavolo cruciale.