Laprimapagina.it - Tensione alla Casa Bianca: scontro tra Trump e Zelensky durante la visita ufficiale

Scena senza precedenti all’interno dello Studio Ovaleladel presidente ucraino Volodymyr. Quello che doveva essere un incontro per la firma di un accordo sulle terre rare tra Stati Uniti e Ucraina si è trasformato in un acceso confronto tra i due leader. Davanti alle telecamere, i presidenti hanno alzato la voce, con toni molto duri.ha accusatodi “mettersi in una pessima posizione” e di “star giocando con la Terza guerra mondiale”, urlando poi: “Dovete essere riconoscenti. Non hai carte in mano”. La risposta diè stata altrettanto accesa: “Non sono venuto qui per giocare a carte”.Poco dopo, la conferenza congiunta prevista è stata annullata, eha pubblicato un comunicato sui suoi canali social, dichiarando che “non è pronto per la pace”.