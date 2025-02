Tennis i timori di Krejcikova | Non so se potrò tornare a giocare senza dolore

Leggi su Sportface.it

Barboraè tornata a parlare della sua situazione e del suo infortunio, che la sta tenendo lontana dai campi dalle WTA Finals dello scorso novembre. La campionessa in carica di Wimbledon è stata intervistata da Sport CZ a cui ha rivelato anche le proprie preoccupazioni per lo stato del suo fisico. Alla base dei problemi dici sono problemi alla schiena che la 29enne di Brno si sta trascinando da almeno sei mesi.“Sto facendo di tutto per cercare diil prima possibile, ma il recupero sta andando più lento di quanto immaginassi – spiega la due volte campionessa Slam in singolare (l’altro titolo è quello del Roland Garros 2021, ndr) – La situazione è molto stressante, mi chiedo che tornerò mai a. I problemi sono iniziati in estate, avevamo pochissimo tempo per passare dall’erba alla terra rossa.