Napolitoday.it - Telefono sottratto con violenza dalle mani di una donna in strada: scatta l'arresto

Leggi su Napolitoday.it

La Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in Piazza Garibaldi e ha tratto inun 37enne di origine marocchina per rapina.Gli agenti della Polfer, nel transitare in via Galileo Ferraris mercoledì mattina, hanno notato alcune persone che.