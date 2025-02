Agi.it - Telefonate promozionali indesiderate, il Garante della privacy sanziona Wind Tre

AGI - Nuovo intervento delcontro il fenomeno del telemarketing selvaggio. L'Autorità ha ordinato aTre spa il pagamento di una sanzione di 347.520 euro per trattamento illecito di dati personali a finie per la mancata adozione di misure tecniche e organizzative in grado di garantire ladei clienti all'interno delle aree riservate del sito diTre. Il provvedimento delgiunge al termine di un'istruttoria avviata a seguito di diverse segnalazioni di utenti che lamentavano la ricezione die del reclamo di un cliente che riferiva di aver visualizzato, nella propria area riservata, i dati personali di un altro cliente. L'Autorità, anche a seguito di attività ispettive, ha rilevato, in particolare, cheTre per le attività di telemarketing si era avvalsa di alcuni partner commerciali che utilizzavano liste di contatti raccolti illecitamente.