TEKKEN 8 | Anna Williams apre la Stagione 2 con nuovi contenuti

Bandai Namco ha svelato la roadmap della2 di8, annunciando il ritorno dicome primo personaggio DLC della nuova espansione. Conosciuta come il Fulmine Scarlatto,sarà disponibile dall’1 aprile 2025 con 72 ore di accesso anticipato per i possessori del Pass Personaggio e Arena della2 o del Pass Personaggio della2, mentre tutti gli altri potranno accedervi dal 4 aprile.La2 introdurrà quattropersonaggi, tra cui uno completamente inedito, oltre a miglioramenti alle partite classificate e nuove informazioni sulWorld Tour 2025, che prenderà il via a EVO Japan nel mese di maggio.Un roster in espansione e miglioramenti tecniciSviluppato dai Bandai Namco Studios Inc.,8 sfrutta la potenza dell’Unreal® Engine 5 per offrire combattimenti più spettacolari, con personaggi ridisegnati nei minimi dettagli e arene interattive con elementi distruttibili.