Unlimitednews.it - Teatro Massimo di Palermo sempre più inclusivo, installati ausili per non udenti e non vedenti

(ITALPRESS) – Una delegazione di rappresentanti dell’Istituto dei Sordi di Torino e di ricercatori dell’Università di Nitra in Slovacchia, ha visitato ieri ildi, sperimentando in prima persona i nuoviper le persone none nondi cui si è dotato il. Si tratta di audio-guide in italiano e in inglese, con descrizioni dettagliate per non, di video-guide nella Lingua dei Segni italiana (LIS), American Sign Language (ASL) e International Sign (IS), con la descrizione dei percorsi di visita accessibili alle persone non. Ma anche tre modelli 3D esplorabili al tatto con le riproduzioni tridimensionali dell’edificio e delle sale principali, e cinque mappe tattili con planimetria a rilievo e testo in Braille, con le informazioni sulle sale del