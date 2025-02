Tavolini e dehors a Napoli evasione Cosap al 7166% | la denuncia

Anteprima24.it - Tavolini e dehors, a Napoli evasione Cosap al 71,66%: la denuncia

Tempo di lettura: 2 minutiè invasa da, ma l’anno scorso in meno di tre casi su dieci è stata pagato il. Arlo è Gennaro Esposito, consigliere comunale di Azione. Le cifre emergono da un suo accesso agli atti, presso l’Area Entrate del Comune di. “Per me questo dati dovrebbero essere pubblici in real time” afferma il consigliere. “In Consiglio si discute della riforma del regolamento di occupazione di suolo pubblico e – spiega – si sta cercando in tutti i modi di aggiungere spazio da occupare”. Eppure, ai napoletani va chiarito: il “71,66% degli occupanti il suolo pubblico nel 2024 non ha pagato il canone a fronte della sottrazione dello spazio pubblico alla cittadinanza”.: i dati aPer le attività di somministrazione, in regola risulta appena il 28,34% di chi dovrebbe pagare.