Tangenziale di Como A59, sconto del 50 per cento sui pedaggi: quando e chi può utilizzarlo

, 28 febbraio 2205 – Unodel 50% suiper chi utilizza abitualmente ladiA59. La misura fortemente voluta da Regione Lombardia, insieme a Concessioni Autostradali Lombarde (Cal) e Autostrada Pedemontana Lombarda (Apl), sarà attiva dal primo aprile 2025 interessando i veicoli di classe 1 (auto e moto) e di classe 2 (auto con rimorchio e furgoncini). L’iniziativa si affianca all’analoga scontistica annunciata nei giorni scorsi per ladi Varese A60 e sarà al servizio del territorio con un duplice obiettivo: da un lato agevolare chi percorre con frequenza la tratta e dall’altro alleggerire la viabilità ordinaria. Nel dettaglio, i viaggiatori dotati di una metodologia automatica di pagamento (Teleo o Conto Targa) potranno beneficiare di unodel 50% suimaturati sulladiche scatterà a partire dal decimo giorno di transito del mese e sarà garantito per tutti i transiti effettuati nell’arco dello stesso mese, inclusi quelli antecedenti alla soglia per accedere all’agevolazione.