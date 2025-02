Tananai a New York per il Global Citizens Model United Nations 2025 | il discorso

Leggi su Funweek.it

Giovedì 27 febbraio,è stato ospite d’eccezione diNetwork Europa al, evento in programma dal 27 febbraio al 1° marzo nella Grande Mela. Un palco speciale per un momento unico: l’artista italiano ha, infatti, chiuso la cerimonia di apertura nell’aula dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, davanti a oltre 2500 ragazzi provenienti da ogni angolo del pianeta.Con unintenso e motivazionale, il cantante ha parlato di sogni, tecnologia e opportunità, spronando i presenti a trovare la propria strada in un mondo che corre veloce. Con L’era dell’Intenzione: Basta Scuse – questo il titolo del suo intervento –ha messo a nudo il suo percorso personale, fatto di coraggio e determinazione, per diventare un punto di riferimento per le nuove generazioni.