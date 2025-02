Lanotiziagiornale.it - Tagli annunciati al Green Deal, Ursula svolta sempre più a destra

La transizione verde dell’Unione europea era già appesa a un filo, ma la Commissione von der Leyen ha deciso di brandire le forbici. Con una serie di proposte che smantellano le regole ambientali appena approvate, Bruxelles ha ceduto alle pressioni delle industrie, rivedendo al ribasso i vincoli ambientali e finanziari. Una retromarcia prevista, per chi da mesi osserva l’evoluzione dell’equilibrio politico nell’Unione.Un colpo alla finanza sostenibileL’ultimo pacchetto normativo presentato dalla Commissione elimina l’obbligo per la maggior parte delle aziende di rendicontare l’impatto ambientale delle proprie attività e allenta i criteri della tassonomia verde, il sistema che definisce cosa possa essere considerato un investimento sostenibile. La direzione è chiara: meno regolamentazione, più spazio per ilwashing.