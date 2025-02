Ilrestodelcarlino.it - Tagli agli enti locali, Zinni: "La colpa è dell’Europa"

: "Laè dell’Unione Europea" ha tuonato Giovanni. "Detto questo – ha aggiunto l’assessore con delega al bilancio – per il 2025 si tratta di uno di 311mila euro, tutt’altro che impattante per le nostre casse. Certo, se avessimo già quest’anno dovuto fare a meno di somme superiori al milione di euro ne avrei chiesto conto direttamente al governo Meloni, ma così non è. E comunque deve essere chiaro, non si tratta di, ma di accantonam, un atto applicabile ai comuni che hanno avuto problemi di conti, come Ancona. Meglio questo che le spending review del passato".o accantonamche siano, sta di fatto che l’amministrazione comunale non potrà fare affidamento su un discreto gruzzolo che va al di là dei 311mila euro per il 2025, come spiegato dall’opposizione: "Il Governo Melonia ad Ancona 3 milioni e 200mila euro di risorse in 5 anni nel totale silenzio del sindaco Silvetti e con il benestare del vicesindaco– è l’affondo del Pd, a partire dall’interrogazione della capogruppo Susanna Dini – Sono circa 44 milioni di euro di risorse iai Comuni marchigiani.