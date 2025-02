Tabellone Atp Santiago 2025 | accoppiamenti e risultati

Leggi su Sportface.it

Ilcon tutti glie iturno per turno del torneo Atp 250 diche prenderà il via il 24 febbraio. L’unico italiano inè Luciano Darderi. L’italo-argentino, testa di serie numero 8, sta vivendo un periodo molt difficile a livello di risultato ed è a caccia di punti importanti, e di fiducia, nel torneo cileno. L’esordio non sarà morbido. C’è il portoghese Jaime Faria, uscito ai quarti di finale nel 500 di Rio. La testa di serie numero 1 è Francisco Cerundolo, che non ha dato ottime impressioni a Buenos Aires e a Rio. Per la vittoria finale dovrebbero partire in vantaggio Mariano Navone e Sebastian Baez, che difende il titolo dello scorso anno da terza testa di serie. I due argentini si trovano nello stesso spicchio die potrebbero affrontarsi nei quarti di finale, come successo a Rio (agli ottavi).