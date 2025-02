Lanazione.it - Svolta PalaTerme: “Muratura e copertura. Lavori al via ad aprile”

Montecatini Terme (Pistoia), 28 febbraio 2025 – “Iper il rifacimento delladelinizieranno ad, in contemporanea con lo svolgimento dell’intervento sulla parte in. Questo consentirà di recuperare i circa due mesi di ritardo accumulati dal cantiere e di concludere l’opera di ristrutturazione entro la fine di agosto”. Luca Bini, assessore aipubblici, conferma che la struttura di via Foscolo tornerà utilizzabile nei tempi previsti, senza costringere Herons e La T Gema a prorogare la permanenza fuori da Montecatini per disputare il campionato. La vicenda, nei mesi scorsi, era stata al centro di polemiche e discussioni in consiglio comunale, mentre le società sportive temevano un ulteriore periodo di “esilio”. “Abbiamo già avvisato le ditte che dovranno rilasciare le certificazioni a fine cantiere – prosegue l’esponente della giunta – di tenersi pronte, in modo da poter produrre le documentazioni nel più breve tempo possibile e non dilatare i tempi.