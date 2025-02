Calciomercato.it - Svolta Leao, addio al Milan con il doppio scambio

Rafaelpuò lasciare i rossoneri davanti alla giusta offerta, dupliceche può essere proposto al DiavoloLa stagione delsta prendendo davvero una brutta piega dopo gli ultimi risultati. Rossoneri che non hanno approfittato del ‘jolly’ del recupero di campionato contro il Bologna e restano in questo momento a otto punti di ritardo dalla Juventus che occupa il quarto posto. La corsa Champions si fa dunque molto in salita. E inevitabilmente c’è da ripensare a tanti aspetti per il Diavolo, sotto tutti i punti di vista.alcon il– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Per ilpossibile una autentica rivoluzione in panchina, nella dirigenza, nella rosa. Anche figure che fino a poco tempo fa sembravano davvero intoccabili adesso rischiano grosso.