Svolta al processo Saman Il fratello sarà risentito | Unico testimone oculare

"E adesso si riaprono i giochi". È uno scenario completamente nuovo quello che si delinea nelper l’omicidio diAbbas, la 18enne di origine pakistana uccisa a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio 2021: ieri è iniziato ilin Corte d’Assise di Appello e nella prossima udienza del 6 marzoriascoltato in qualità diildiAbbas, minorenne all’epoca dei fatti. La Corte, presieduta dal giudice Domenico Stigliano, lo ha deciso ieri, al termine dell’udienza, sciogliendo le riserve sulle richieste istruttorie della Procura generale. Il giovane in primo grado aveva testimoniato contro i familiari imputati, ma la Corte di Reggio Emilia aveva valutato come inattendibili molte sue dichiarazioni. Questa volta, il ragazzo si troverà di fronte entrambi i genitori: la madre Nazia Shaheen è stata estradata dal Pakistan nell’agosto scorso e partecipa al, mentre in primo grado era latitante.