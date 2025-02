Superman | gli iconici stivali in una nuova foto!

Leggi su Cinefilos.it

James Gunn ha condiviso una immagine da Superman, una immagine che mostra gli stivali rossi dell'Uomo del Domani, mentre affondano nella neve in quella che sembrerebbe essere la stessa location artica che abbiamo visto nel trailer. View this post on InstagramA post shared by James Gunn (@jamesgunn)

Superman, tutto quello che sappiamo sul film di James Gunn

Superman, scritto e diretto da James Gunn, non sarà un'altra storia sulle origini, ma il Clark Kent che incontriamo per la prima volta qui sarà un "giovane reporter" a Metropolis. Si prevede che abbia già incontrato Lois Lane e, potenzialmente, i suoi compagni eroi (Gunn ha detto che esistono già in questo mondo e che l'Uomo di domani non è il primo metaumano del DCU).