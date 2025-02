Juventusnews24.com - Supercoppa 2026, si stravolge il format della competizione? Potrebbe cambiare anche il luogo: tutti i dettagli

di Redazione JuventusNews24, si stravolge il format della Supercoppa: tutte le novità. Ecco cosa cambia per la Juve. Ci potrebbero essere molte novità nella prossima Supercoppa Italiana. Come riportato da Calcio e Finanza, il contratto con la Federcalcio saudita per disputare la competizione in Arabia ha una validità di 4 anni ma il format potrebbe ancora cambiare. Bisognerà vedere se si continuerà con la Final Four, come nelle ultime edizioni, o con la gara tra la squadra campione d'Italia e quella che ha vinto la Coppa Italia. La partecipazione della Juve, in quel caso, sarebbe molto complicata.