Super Svilar 4 clean sheet nel mirino | la Roma prepara un rinnovo da top

Il campo catalizza la scena, come è giusto che sia in un periodo in cui lasta letteralmente volando tra campionato ed Europa League. Vero è però che tale periodo, a cavallo tra febbraio e marzo, si sta rivelando bollente sul tema contratti, con il club che vuole capire su chi potrà contare per la prossima stagione. Dopo Dybala, la prima firma è stata quella di Pisilli, mentre la situazione più difficile, anche per questioni personali, è legata a Hummels. Vicini alla permanenza invece Paredes ed El Shaarawy, oltre ad unosu cui è doveroso soffermarsi.Quel “Da zero a Mile”, impreziosito dal lecito “Ovunque proteggici”, che capeggia sulla prima pagina de Ilnista, basterebbe per riassumere l’amore e la considerazione del popolo giallorosso per il proprio portiere, a quasi un anno dalla sua ascesa per merito di De Rossi, che lo lanciò al posto di un Rui Patricio ormai sul viale del tramonto.