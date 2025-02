Danielebartocciblog.it - Sulle Orme di Michelangelo Buonarroti: tripudio di emozioni in Versilia

Un lungo serpentone die colori insotto il segno del grande. Si è conclusa con uno straordinario successo l’ottava edizione della cerimonia in memoria dell’indimenticato(pittore, scultore, poeta e architetto Made in Toscana). 1.500 artisti e più di 3.300 opere hanno preso parte al Premio2025 in, direzione Stazzema (Cardoso – Lucca). Un paesino suggestivo, o meglio ancora incantevole, che sembra davvero un presepe.Una cerimonia di cui sentiremo parlare a lungo. Come riportato anche dalle pagine social ufficiali dell’evento culturale, le premiazioni insono scattate il 19 febbraio con la Scuola dell’Infanzia per il Progetto Scuola –di. Sono continuate venerdì 21 febbraio con le scuole primarie e le secondarie di primo e secondo grado.