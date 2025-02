Iltempo.it - Sui dazi temo Ursula più di Donald

Lascio al solito bla bla bla i commenti sui modi diTrump, che ormai conosciamo. Rudi, sopra le righe, quelli di un mercante globale che però ha un pregio rispetto alla sonnolente Europa, e cioè quello di portare a galla le vere questioni sospese. E così anche suifa il Trump, come era ovvio, e avverte con un mese di anticipo che arriverannopesanti all'Ue. Quello che nessuno dice è che noi italiani dovremmo temere di piùdi. E questo perché la Commissione Europea con socialisti e verdi non genera alcuna fiducia nel presidente Usa. E ha la tendenza a rispondere a Trump scambiando una trattativa economica e commerciale per un duello politico. E siccome l'Italia potrebbe essere avvantaggiata da Washington rispetto a Francia e Germania, conlimitati, ma la risposta europea non spetta ai singoli Stati ma all'Unione, il vero rischio da scongiurare è che a danneggiare il nostro Paese per la solita antipatia per Giorgia Meloni delle vecchie Cancellerie sia proprio la rappresaglia dell'Europa più delle decisioni dell'America.