Sui dazi Giorgetti rompe l’asse con Meloni e si allinea a Salvini | Trattiamo con gli Usa anche senza Europa

Leggi su Open.online

Incassa, dicendo di non essersi arrabbiato come quando perde la sua squadra del cuore (il Southampton) il fatto che mentre lui è in conferenza stampa a spiegare l’intervento sulle bollette di 3 miliardi, appena approvato in Consiglio dei ministri, Giorgiaposta sui social un video sullo stesso argomento. Ma nel merito, il ministro dell’Economia, Giancarlo, prende le distanze in più di un passaggio dalle scelte fatte dalla premier. Sui rapporti con gli Stati uniti in vista dell’aggressiva politica diannunciata da Donald Trump,segna la maggior distanza dalla linea della premier che in questi giorni ha fatto sapere di volersi battere per trattare con gli Usa assieme al resto d’e sul punto avrebberedarguito Matteo. «Si può trattare a livello bilaterale e non solo come Unione, non c’è dubbio», dice il ministro.