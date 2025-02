Sport.quotidiano.net - Sudtirol-Spezia 1-1, soltanto un pari in rimonta nell'anticipo di giornata

Bolzano, 28 febbraio 2025 – Finisce intà l'della nona di ritorno fra, con gli aquilotti ad andare in svantaggio e poi a riprenderla subito a metà del primo tempo. C'è Colak al posto dello squalificato Lapadula, rientra Bertola e Mateju scala quinto di destra. Dopo 8' il colpo di testa di Pio Esposito sul cross di Reca dalla sinistra finisce alto. Dall'altra parte, al 12', Casiraghi ci prova con una capocciata dal corner, ma va sul fondo. La grande occasione per passare in vantaggio loce l'ha al 22', ma da vicino, Pio Esposito con il piatto tira sul portiere che respinge. Al 26' avanti ci va ilcon Odogwu che anticipa Hristov sul traversone di Casiraghi. È l'1-0. Alla mezz'ora il pareggio spezzino con il cross di Bandii su cui interviene anch'esso di testa, Mateju (a sovrastare Barreca).