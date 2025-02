Ilfattoquotidiano.it - “Sud preparati, arrivano i maranza e sarà guerra”, “Vi aspettiamo a Napoli, ma non vi servirà il biglietto di ritorno”: la sfida su TikTok è virale

Al Sudi ““. Susono molti i video che annunciano la discesa di gruppi di giovani a, ma con tappe anche a Roma e Bari. Quando? Il 1° marzo, giorno dellacalcistica trae Inter. Lo scopo? Portare scompiglio, al punto che la questione è uscita dai confini dei social per attirare l’attenzione del mondo della politica.I “” sono adolescenti delle periferie delle grandi città del nord che si muovono in gruppo e sono soliti importunare turisti, passanti e coetanei rendendosi protagonisti di aggressioni e gesti pericolosi. Ragazzi di strada che si atteggiano a bulli e si contraddistinguono anche per lo “stile”: pantaloni della tuta stretti alla caviglia, sneakers, bomber imbottiti e marsupio a tracolla. “Sud, il 1 marzo arriviamo noi e