Succede il macello Grande Fratello Federico lo nasconde sotto al cuscino di Shaila con la complicità degli altri

Dopo la puntata deldel 27 febbraio,Chimirri ha deciso di mettere in atto una piccola provocazione nei confronti diGatta. Con l’aiuto di Javier Martinez e Helena Prestes, lo chef ha scritto un biglietto anonimo e lo ha lasciato sul letto della ballerina, con l’intenzione di portarle anche la colazione la mattina successiva. Un gesto che sembra voler stuzzicare sia la diretta interessata che Lorenzo Spolverato, da poco suo ex compagno di avventura.Proprio poco prima dell’inizio della puntata,e Lorenzo hanno messo fine alla loro relazione. La decisione è stata ribadita anche in diretta, con l’ex velina che ha scelto di proseguire il suo percorso da sola quando le è stato chiesto di scegliere tra la coppia e l’indipendenza. Nella notte,ha poi alimentato la tensione lasciando intendere adi avere un misterioso ammiratore.