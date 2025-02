Lortica.it - Subbiano, il 1° marzo arriva “La Partita Applaudita”: un evento all’insegna del fair play e del rispetto

Leggi su Lortica.it

Solo applausi dagli spalti per promuovere i valori dello sportSabato 1°, lo stadio comunale diospiterà unspeciale: la “”, che vedrà protagonisti i Giovanissimi B del Marino Mercatoe la Colligiana nel girone di merito. Un match senza fischi, insulti o offese, ma con un tifo fatto esclusivamente di applausi, per diffondere un messaggio chiaro: dire no alla violenza, fisica e verbale, nello sport.L’iniziativa, promossa dall’associazione CalcioToscana, dal Comitato Regionale Toscana L.N.D., dal Settore Giovanile e Scolastico Toscana della F.I.G.C. e da Anci Toscana, ha coinvolto numerosi Comuni, tra cui.L’Amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Ilaria Mattesini, e la società sportiva Marino Mercato, guidata dal presidente Paolo Bertini, hanno aderito con entusiasmo all’, sottolineando l’importanza di educare a un tifo corretto e positivo.