Today.it - Stuprano tre ragazze nei bagni durante il Carnevale: è caccia all'uomo

Tre presunti casi di stuproildi Colonia. La polizia tedesca indaga sulle violenze sessuali che alcune donne, di cui due diciottenni, avrebbero subìto in diverse zone della città. Sono state presentate anche altre due denunce per reati sessuali. E sono in corso indagini su 25.